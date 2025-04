Teleclubitalia.it - Acerra, morte di Raffaella Scudiero: tra le ipotesi un difetto dell’airbag

Leggi su Teleclubitalia.it

Restano ancora molti punti oscuri sulladi, la giovane di 26 anni deceduta in un incidente stradale avvenuto alla periferia dil’altra mattina. La dinamica dello scontro non sembrerebbe compatibile con un impatto letale, alimentando interrogativi sulle reali cause del decesso.di: tra leun.L'articolodi: tra leunTeleclubitalia.