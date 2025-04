Laspunta.it - 1.188.000 euro per il nuovo asilo nido a Formia

E’ un progetto che ha due finalità importanti: non solo dare alla cittadinanza una nuova struttura educativa moderna e funzionale, ma anche fornire un servizio ed un aiuto ai tanti genitori, soprattutto alle madri, che devono lavorare. Stiamo parlando del“San Remigio”, la cui realizzazione sta per diventare un atto concreto, dopo tanto impegno da parte dell’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Gianluca Taddeo. Alcuni giorni fa, infatti, la Giunta ha approvato il progetto esecutivo che prevede la realizzazione di una struttura in cemento armato e legno capace di ospitare 30 bimbi nella fascia di età compresa tra 0 e 2 anni. L’sorgerà in un’area di proprietà comunale, che allo stato attuale è solo un terreno incolto.Saranno creati ambienti e spazi distribuiti su un unico piano fuori terra, dove gli spazi esterni si potranno considerare come estensione fisica e visiva degli spazi interni, garantendo massimi livelli di qualità e benessere, oltre che totale sicurezza.