Nuova Porrettana si lavora anche di notte

Lavorinotturni dalla settimana prossima nel cantiere dellain corso nel pieno centro di Casalecchio. E in particolare nel tratto centrale in corrispondenza della via Marconi, chiusa da una settimana e fino alla fine di settembre, dove si procederà a dare continuità alle gallerie già realizzate da una parte e dall’altra dell’intersezione con la via Marconi. I lavori notturni, che verranno autorizzati dagli uffici comunali con cadenza mensile e per il tempo strettamente necessario, inizieranno la settimana prossima, saranno svolti da lunedì al sabato, dalle 20 alle 6, e comporteranno una deroga ai limiti acustici e degli orari dellezioni che possono creare disagio nelle zone residenziali. "Saranno comunque messi in atto vari accorgimenti per mitigare l’impatto acustico dellezioni, tra cui l’installazione di barriere acustiche mobili di tre metri di altezza presso le aree di cantiere più vicine agli edifici maggiormente esposti, nonché l’organizzazione del cantiere e la scelta di attrezzatura e macchinari specifici", spiega il Comune a proposito delle fasi di cantiere che prevedono in particolare la realizzazione di pali e micropali.