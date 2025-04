Ilrestodelcarlino.it - Quartieri mobilitati per i bisognosi. Sabato la raccolta di generi alimentari

Un aiuto concreto a chi è in situazione di difficoltà.prossimo i volontari dei, i cittadini e le associazioni si mobilitano per unasolidale di. Nel corso dell’intera giornata, dalle ore 9 alle ore 18, nei varidella città verranno raccoltidi prima necessità, come pasta, riso, legumi, olio, biscotti e tanto altro come da volantini che i volontari forniranno all’ingresso delle tante strutture, dalla grande distribuzione ai piccoli negozi che hanno aderito all’iniziativa. L’intero ricavato sarà distribuito alle associazioni di volontariato di riferimento, che provvederanno a consegnare quanto raccolto a chi ne ha più bisogno. Parte delle donazioni inoltre sarà destinata all’Emporio Solidale, una realtà fondamentale per tutto il territorio, che ogni giorno assiste decine famiglie in difficoltà, mettendo a disposizione beni di prima necessità e fornendo un supporto concreto per affrontare le difficoltà quotidiane.