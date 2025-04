Ilrestodelcarlino.it - Parla l’assessore regionale Fabi: "Aziende, fusione entro il 2025. No alla chiusura delle liste d’attesa"

Un’operazione verità, senza infingimenti ne promesse. Ma con un carico di responsabilità "per migliorare il più possibile i servizi sanitari per i cittadini emiliano-romagnoli". Il neo assessoreSanità, Massimoè intervenuto ieri nella sala 200, a Bondeno, in un evento organizzato dal segretario comunale del Pd Tommaso Corradi: al Carlino ha risposto sui temi più caldi sul comparto sanitario con una chiave di lettura pragmatica e in parte autocritica (ad alcune falle del sistema sanitario, pur sottolineandone il buon livello). Assessore, all’indomani dell’approvazione della manovraemerge che dieci dei 14 miliardi che cuba il bilancio, sono destinatiSanità. È una risposta sufficiente? "Sono tantissimi soldi. Ma certamente insufficienti rispetto al livello di prestazioni che vogliamo continuare a erogare come sistema sanitario