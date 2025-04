Iltempo.it - PDisarmanti, dem spaccati anche in Europa: la doppia identità sul voto per le armi

A “ciascuno il suo”, o meglio il Pd dallaidentita? che riemerge dalla plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo. Con un copione esilarante, da commedia degli equi- voci, la minoranza (Pina Picierno, Giorgio Gori ed Elisabetta Gualmini) che esulta per l'approvazione della relazione sulla difesa, e la maggioranza che ine a Roma sottolinea di aver votato no all'emendamento specifico sul Re Arm (poi inglobato nel testo finale). Insomma due versioni diverse dello stesso fatto, un disagio ormai patologico, che la segretaria, in crisi di identita?, non riesce piu? a evitare o a controllare. E? la vice presidente del Parlamento Europeo Pina Picierno a prendersi carico di raccontare quello che e? successo in aula: «Notooggi una certa tendenza a confondere le acque del dibattito pubblico.