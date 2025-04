Ilgiorno.it - Uno scontrino per la scuola. In cambio quaderni e penne

Leggi su Ilgiorno.it

Oltre 17mila 200 scontrini rilasciati da 50 attività commerciali di Rho, portati in dodici scuole e trasformati in materiale didattico. Grande successo per la prima edizione dell’iniziativa "Unoper la" promossa nell’ambito del distretto urbano del Commercio dal Comune, dalla delegazione Confcommercio di Rho e da cinquanta negozi e attività del territorio. In media ogniha raccolto circa 1.400 scontrini. La graduatoria fatta in funzione del numero degli scontrini raccolti da ogni, in proporzione al numero di alunni di ciascun plesso, ha visto classificarsi al primo posto laGiuseppe Casati, al secondo posto laGianni Rodari e al terzo laSan Carlo. Tutte le altre scuole partecipanti si sono classificate quarte in graduatoria. Il “montepremi” di 4mila 300 euro è stato suddiviso così: 700, 500 e 400 euro per le prime tre scuole classificate e 300 euro per ciascuna altra