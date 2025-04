Ilgiorno.it - La rapina al centro commerciale. Condannati due fratelli trentenni

Gli strattoni al vigilante e poi la fuga verso l’auto parcheggiata all’esterno, messa in moto nonostante le resistenze dell’inseguitore e poi partita a tutta velocità facendo perdere le tracce dopo avere urtato altre vetture in sosta. Così il tentato furto di un computer portatile nel negozio Unieuro delIper di via della Guerrina commesso il 19 gennaio 2022 si è trasformato in un’accusa diper duemonzesi pregiudicati, Leonardo e Roberto Vallone. Ieri il tribunale di Monza li harispettivamente a 2 anni e a 1 anno e 8 mesi di reclusione. Protagonista della rocambolesca fuga Leonardo Vallone, come hanno ricostruito in aula i testimoni. "Mi sono accorto che sul bancone dei pc c’era un antitaccheggio tagliato e ho dato l’allarme, scoprendo che il responsabile era già stato fermato - ha raccontato il direttore del negozio -.