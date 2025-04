Pechino Express stasera 3 aprile | Elettra Lamborghini ospite speciale

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Continua il percorso di2025. I viaggiatori percorreranno ben 374 chilometri per spostarsi da Sukhothai a Chiang Mai, il traguardo di puntata nel nord della Thailandia., giovedì 3, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, i viaggiatori riprenderanno il loro cammino da una nuova incredibile e lunghissima .