Ilgiorno.it - Rifiuti, sondaggio fra i cittadini. Monza sfiora il 7 in pagella e recluta 4 ispettori per migliorare

Leggi su Ilgiorno.it

Soddisfacente il servizioin città secondo imonzesi, nonostante qualche criticità su cui si chiede di. Appare chiaro il quadro emerso dall’accurata indagine svolta per il Comune da Swg:sulla gestione dell’igiene urbana ottiene un punteggio di 6,9, in una scala da 1 a 10. L’indagine segue tutti i crismi della completezza e dell’attendibilità. Sono stati sentiti equamente uomini e donne, per ogni fascia d’età e rappresentativi di ogni quartiere. In tutto un campione di 1.002 utenze domestiche dimaggiorenni in rappresentanza dei 55.953 iscritti alla Tari, e 300 utenze commerciali sui 5.311 iscritti Tari. Il grado di soddisfazione (e insoddisfazione) tra residenti e commercianti è molto simile. L’83,6% deidelle utenze domestiche (e l’85,3% dei commercianti) si ritengono soddisfatti del servizio, con voti che vanno dal 6 al 7 (per il 44,3% dei residenti e il 47,3% dei commercianti), e un significativo 39,3% (38% per commercianti) che ha dato voti dall’8 a 10.