Mario Kart World annunciato con Gameplay e dettagli

Il Nintendo Direct del 2 aprile 2025 si è aperto con un annuncio destinato a lasciare il segno. Nintendo ha confermato ufficialmentecome titolo di lancio principale per Nintendo Switch 2, segnando un’evoluzione radicale per una delle sue serie più iconiche. Il gioco sarà disponibile a partire dal 5 giugno 2025, in esclusiva sulla nuova console ibrida di Kyoto.Un nuovo approccio:diventa openCon, Nintendo introduce per la prima volta un’impostazione open, abbandonando la struttura classica fatta di singoli circuiti isolati. Il gioco sarà ambientato in un mondo esplorabile suddiviso in biomi tematici, ciascuno con le proprie caratteristiche ambientali e sfide. I giocatori potranno correre liberamente, esplorare paesaggi, scoprire scorciatoie e condividere l’esperienza con altri utenti, sia online che in locale.