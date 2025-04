Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di giovedì 3 aprile

Leggi su Iltempo.it

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2025 Ariete Molto buona questa Luna in Gemelli per gli affari, facilita incontri verbali e questioni scritte. Una particolare attenzione per le eventuali questioni legali, Giove è perfetto per ottenere giustizia. Anche notizie che arrivano da fuori sono uno stimolo per andare contro un ambiente che non vi apprezza come meritate. Abbiamo una piccola riserva per la salute: cominciate a usare cautela in previsione della Luna in Cancro insieme a Giove, domani. Toro Luna cresce nel settore del patrimonio, domani diventa anche più incisiva e decisa, porta nuove rassicurazioni, slancio per i professionisti, lavoratori autonomi, artisti, medici.