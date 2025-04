Anche in Toscana la Giornata della Ristorazione | in 12 anni ristoranti in crescita del 30 per cento

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE – Laun pilastro dell’economia italiana: in costanteper numero di imprese e di occupati, genera oltre 54 miliardi di euro di valore aggiunto e dà lavoro a più di 1,4 milioni di persone. Ma il suo valore va oltre i numeri: è un settore che custodisce e diffonde la cultura dell’ospitalità italiana, promuove la convivialità e sostiene la filiera agroalimentare del Paese.Proprio a questo comparto è dedicata la, che quest’anno giunge alla sua terza edizione e sarà celebrata il prossimo 17 maggio in tutta Italia e nel mondo. L’iniziativa, promossa da Fipe, la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi di Confcommercio, è stata presentata in anteprima per laad Arezzo, dal presidente di ConfcommercioAldo Cursano, che èvicepresidente vicario di Fpe nazionale, e dal direttore generale di ConfcommercioFranco Marinoni.