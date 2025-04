Femminicidi il prof Ammaniti | I giovani inadeguati sul piano delle emozioni e dell’affettività

Leggi su Open.online

Massimo, psicoanalista, dice che le storie di Sara Campanella e Ilaria Sula sono «diverse ma che vedono protagonisti ventenni in piena adolescenza che può arrivare fino ai 25 anni, studenti universitari, istruiti. A Messina, Sara non aveva nessun legame con quel ragazzo, chiuso, isolato per cui lei rappresentava la liberazione, un ideale impossibile da raggiungere che deve aver provocato un blackout nella sua testa. A Roma, invece siamo di fronte allo schema classico di una relazione che finisce e di un giovane uomo che non tollera di essere abbandonato. Quello che colpisce è il problema della inadeguatezza di moltisul».Un trofeo da possedereIn un’intervista a Repubblica ilessore dice che «ci troviamo di fronte a ragazzi che non sono in grado di raggiungere una maturità affettiva.