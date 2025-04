Ilgiorno.it - PizzAut vola verso il “raddoppio”

Leggi su Ilgiorno.it

del personale entro il 2028 e nuovi progetti: dal gelato all’appartamento come palestra di autonomia.celebra la Giornata dell’Autismo "con fatti e non parole", dice il fondatore delle pizzerie di Monza e Cassina che ieri per l’occasione ha voluto riunire amici e sostenitori dei locali gestiti da ragazzi autistici. Un’occasione per rilanciare il piano di crescita, grazie all’arrivo di altri tre nuoviobus, ma entro tre anni saranno 12 in circolazione sulle strade lombarde. È questo il moltiplicatore di personale che porterà i giovani assunti dai 41 di oggi a 100. Un obiettivo alla portata visto lo straordinario successo che accompagna l’iniziativa che coniuga inclusione e impresa. "L’inserimento di persone disabili non è solo un dovere etico, ma è una risorsa preziosa - sottolinea il papà delle pizzerie - accogliere nel proprio organico persone autistiche significa aprirsi a nuove prospettive.