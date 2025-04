Inter-news.it - Coppa Italia, il calendario delle semifinali di ritorno: Inter-Milan apre

Leggi su Inter-news.it

Se una semifinale, quella tra Bologna ed Empoli, è già chiusa in favore dei felsinei l’altra finalista diè ancora tutta da definire. E sarà proprio il derbyad aprire il programma del, fra tre settimane. Ultimo atto mercoledì 14 maggio all’Olimpico.(andata 1-1) mercoledì 23 aprile ore 21Bologna-Empoli (andata 3-0) giovedì 24 aprile ore 21ANDATAEmpoli-Bologna 0-3 23? Orsolini, 29?, 51? Dallinga1-1 47? Abraham, 67? Calhanoglu (I)In caso di parità al 90? nel doppio confronto, a differenzapartite fino ai quarti di finale, si disputeranno i tempi supplementari.-News -News, ultime notizieNews e calciomercato, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle,viste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (, ildi)©-News.