Kit di sopravvivenza omeopatico per un non meglio specificato disastro

Siamo nell’epoca del dopo-post. Si dice per dire, comunque. Suona bene ma è una definizione vuota: da dove veniamo non si è capito bene, cosa deve venire da qui in avanti nemmeno. Umana incertezza, si dirà. Magari. Non è più il solito, sopportabilissimo “c’è crisi”. Dove eravamo rimasti, in che fase evolutiva? Forse qui: allo sbriciolamento dell’orizzonte temporale ogni 5 anni. Ci si diceva compunti e già abbastanza avviliti: così non si può andare avanti, assistiamo a una accelerazione che non siamo ancora pronti a sostenere. Ora l’orizzonte temporale si è ancora ridotto. Cambia tutto ogni 12 mesi. Il tempo passato – un qualsiasi passato, anche l’altro ieri – pare di vederlo al rallentatore. Sembrano anche tempi stupidi nella loro prevedibilità. Cosa poteva mai capitare? Una crisi di governo ogni due anni? Malcontenti americani? Dittature locali sporadiche? Scandaletti? Il mondo che faceva paura adesso sembra una sfavillante parentesi di quasi-benessere.