Pagelle Milan-Inter 1-1 | Calhanoglu da 7! Poi due bocciati – CdS

La semifinale di andata traè finita 1-1 a San Siro.segna contro la sua ex squadra, mentre due pasticciano. Ledi, realizzate dal Corriere dello Sport.LA SFIDA – Finisce in parità il primo atto della semifinale di Coppa Italia trarisponde a Tammy Abraham e rinvia tutto al 23 aprile, quando ci sarà il derby di ritorno. Un gol ciascuno e un pareggio tutto sommato giusto. Adesso per i nerazzurri, testa al Parma in campionato e poi al grande scontro con il Bayern Monaco all’Allianz Arena il prossimo 8 aprile. Ma per quanto riguarda la partita di ieri sera, il Corriere dello Sport ha stilato le, sottolineando la buona prestazione di, che si merita un 7 pieno. Ma in casasi registrano anche due sonore bocciature.