Ilrestodelcarlino.it - Il paese saluta Guerrino Querzè, il maratoneta della solidarietà

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una piccola folla ieri pomeriggio nella chiesa di Monteveglio ha portato l’ultimo saluto a, fondatore e per tanti anni principale animatore del gruppo sportivo Atletica Monteveglio, oggi Atletica Valsamoggia. Aveva 77 anni e da tempo era afflitto da una grave patologia che lo ha portato alla morte circondato dall’affetto e dalla curamoglie Paola, dei figli Matteo e Andrea, nipoti, sorelle e parenti. Per l’aggravarsi delle sue condizioni da anni si era ritirato dall’impegno in prima linea nel campo dell’atletica leggera, che grazie a lui dagli anni Settanta ha permesso a centinaia di ragazze e di ragazzi di praticare tante discipline in puro stile olimpico. Così come lui per decenni si è dedicato alla formazione e all’educazione sportiva da puro volontario. Podista tenace, anche nel campocorsa di resistenza era riuscito a portare uno spirito di altruismo e di vicinanza alle comunità colpite da catastrofi naturali come le popolazioni dell’Umbria, che ricevettero aiuti materiali edalla staffetta podistica Monteveglio-Assisi.