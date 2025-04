Gamerbrain.net - Assassin’s Creed Shadows – Naoe o Yasuke? Guida completa alla scelta

Con, Ubisoft porta una vera rivoluzione nella serie: per la prima volta puoi impersonare due protagonisti con approcci di gioco radicalmente opposti. Parliamo di, una ninja silenziosa e letale, e, un potente samurai ispirato a un personaggio realmente esistito.Scegliere tra i due non significa solo cambiare stile: cambiamente il modo in cui vivi l'avventura, affronti le missioni e interagisci con il mondo di gioco. Quando puoi cambiare personaggio?All'inizio dell'avventura, il gioco ti mette nei panni di entrambi in sequenza, per darti un assaggio delle loro abilità. Ma poi dovrai giocare conper diverse ore prima di poter passare liberamente da un personaggio all'altro.