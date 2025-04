Quotidiano.net - Borsa: l'Europa verso un avvio pesante, future in forte calo

Le Borse europee si avvianouna seduta difficile dopo le comunicazioni di Donald Trump sui dazi. Isui principali listini del Vecchio continente sono in, in linea con quelli di Wall Street. I mercati asiatici, intanto, si avvianouna chiusura in profondo rosso.