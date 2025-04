Ilgiorno.it - I custodi del gusto: "Non chiamatela salsiccia"

C’è chi alla luganega dà del tu: anzi, l’ha fatta addirittura rivivere. Da più di 15 anni è stata la famiglia Viganò a riscoprire questo prodotto e a farlo assaggiare a tutti i brianzoli. Ora la diffusione è in forte crescita, altri produttori si sono aggiunti, la luganega entra sempre di più in tutte le abitazioni di Monza e Brianza e si fa conoscere oltre confine. Per la famiglia Viganò, soprattutto, un’idea culturale per valorizzare un prodotto già descritto da Stefano Ortensio Lando nel suo “Commentari delle cose d’Italia“. L’autore invitava nero su bianco a "non ti scordar della luganega di Monscia". Niente di specifico sugli ingredienti e sulla preparazione, finché nel 1839 Francesco Cherubini nel suo vocabolario milanese-italiano scrive anche gli ingredienti e la preparazione. Ovvero "luganega, corda di Monscia -- carne di majale sottilmente tritata, addobbata di sale e droghe e messa dentro le intestina d’agnello ben ripulite".