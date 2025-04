Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Lukaku, numeri da leggenda e una scia che porta dritta a Maradona”

: “dae unache”">Un filo sottile, fatto di, coincidenze e simboli, unisce Romelua Diego Armandoe passa per Bologna, tappa cruciale del cammino scudetto del Napoli di Antonio Conte. Come racconta Fabio Mandarini sulle pagine del, il prossimo impegno al Dall’Ara potrebbe rappresentare una svolta decisiva nella corsa tricolore, e il protagonista assoluto non può che essere il numero 90 azzurro.Il numero magico è l’81. È la cifra che leganel campionato italiano: domenica scorsa, dopo la rete segnata al Milan, il belga ha raggiunto proprio quota 81 gol in Serie A, esattamente come Diego. Ma le coincidenze non finiscono qui:ha segnato cinque reti in cinque partite contro il Bologna, mantenendo una media di un gol ogni 81 minuti.