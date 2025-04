Ilrestodelcarlino.it - Accoltellato durante una rapina: gli rubano il telefono

Lo hanno colpito con un coltello alla pancia, all’addome e alla coscia. Il tutto, per rubargli il cellulare. Un gruppo di ragazzi avrebbeto ecosì un 32enne di origini marocchine, finito d’urgenza all’ospedale Maggiore. Il fatto si è verificato martedì sera, intorno alle 20.15, in via del Lavoro, quartiere San Donato, all’angolo con via Pezzana, non distante dal supermercato. Sul posto sono arrivate immeditamente le volanti della Polizia dopo aver ricevuto una segnalazione di un uomo colpito da arma da taglio. Il trentaduenne, classe 1993, è stato soccorso dal personale medico del 118 intervenuto con ambulanza e automedica. In codice tre è stato portato velocemente all’ospedale Maggiore dove è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni per trauma toracico penetrante. La gravità dell’accoltellamento è dovuta al fatto che le ferite con arma da taglio sono state alla coscia e, soprattutto, alla pancia.