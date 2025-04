Thesocialpost.it - Schianto frontale, tutto distrutto: è tragedia. Ancora sangue

Ceglie Messapica –sulle strade del Brindisino, dove nella tarda mattinata di mercoledì 2 aprile 2025 si è verificato un grave incidente nei pressi del cimitero comunale di Ceglie Messapica, lungo la strada provinciale che collega il centro brindisino a Martina Franca (Taranto).Lo scontro, la cui dinamica èal vaglio delle forze dell’ordine, ha coinvolto due veicoli. Uno dei conducenti, Christian Caramia, 34 anni, originario di Cisternino ma residente a Martina Franca, è stato trasportato in condizioni disperate al Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi. Nonostante i tentativi del personale medico, il suo cuore ha cessato di battere poco dopo l’arrivo in ospedale.L’altro conducente, un 26enne ecuadoregno, residente a Francavilla Fontana e dipendente di un’azienda locale, è stato trasferito in codice rosso.