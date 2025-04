Oasport.it - NBA, i risultati della notte (3 aprile): OKC continua a vincere, stop per Boston e Denver

Si conclude anche questaNBA con ben 9 partite disputate. Si accendono le lotte per le zone alteclassifica con le squadre che cercano dire la loro stagione. La prima partita è stato un vero e proprio scontro playoff tra Cleveland Cavaliers (61-15) e i New York Knicks (48-28), vinto 124-105 dalla squadra prima ad Est. I CAVS non si fermano eno a collezionare vittorie, i Knicks, invece, archiviano una sconfitta quasi indolore.Vittoria casalinga anche quella degli Indiana Pacers (45-31) che sconfiggono 119-105 Charlotte Hornets (19-57). I Pacers, grazie anche alla doppia doppia di Tyrese Haliburton (22 punti e 10 assist) rimangono pienamente in lotta playoff. Gli Hornets, invece, totalizzano la sesta sconfitta in sette gare. Sorprendente vittoria dei Washington Wizards (17-59) che battono 116-111 i Sacramento Kings (36-40), mettendo in pericolo la loro situazione play-in.