Incendio lungo i binari, treni in ritardo e disagi per i viaggiatori

Livorno, 3 aprile 2025 –alle prime ore dell’albadel treno. Succede tra le stazioni di Livorno centrale e Quercianella. L’intervento dei vigili del fuoco ha inevitabilmente creato problemi euna linea che è tradizionalmente molto frequentata da pendolari in entrata e uscita dalla città labronica. Diversi convogli hanno subito ritardi, mentre altri sono rimasti fermi in stazione. L’intervento dei vigili del fuoco è cominciato intorno alle 6,30, ma i problemi legati al fumo e alla scarsa visibilità hanno portato alla cancellazione di alcuni convogli che ancora non erano partiti. La tratta interessata è quella che collega Livorno a Grosseto. Notizia in aggiornamento