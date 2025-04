Ilgiorno.it - “Protetti” dalla ’ndrangheta. I promotori e gli affari sporchi : "Mai minacciati da Oppedisano"

Leggi su Ilgiorno.it

"Mai ricevuto minacce dagli, ci hanno chiesto 20mila euro per andare in Calabria a sistemare la questione e poi ci avevano proposto una collaborazione neglicon relativa compartecipazione agli utili, ma non se ne è fatto più nulla". La "questione" da risolvere capitata nel 2018 a trefinanziari era quella di avere partecipato a un’operazione sospetta di giroconto di 250mila euro con un commercialista calabrese ritenuto vicino alla ‘ndrangheta, con lo studio in piazza Duomo a Milano. Il professionista sosteneva di avere messo i soldi in cassaforte, denaro poi sparito. Gli intermediari erano stati convocati negli uffici. "Ci ha detto che al posto dei soldi c’erano dei pezzi di carta ed è arrivato un uomo che ha detto di essere parente di mafiosi e che quei soldi glieli dovevamo ridare".