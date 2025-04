Corrieretoscano.it - Rombano i motori per il Trofeo Maremma: ecco i favoriti

FOLLONICA – Quasi tutto pronto per il. Nel fine settimana si corre il secondo appuntamento della Coppa Rally di zona 7 e valido anche per le vetture storiche, pronto al via con un totale di 83 iscritti. Edizione idealmente preparatoria per festeggiare il prossimo anno la cinquantesima, la gara quest’anno si presenta con alcune novità sulla logistica e sul percorso, ma soprattutto ha conosciuto la convinta collaborazione delle amministrazioni comunali di Follonica – da sempre cuore pulsante dell’evento – insieme a Castiglione della Pescaia, Gavorrano, Massa Marittima e Scarlino, le quali sostengono con entusiasmo l’organizzazione, riconoscendogli l’aver creato una realtà ormai consolidata e fortemente legata all’identità del territorio.I motivi sportivi Balza all’occhio la presenza di ben due vetture World Rally Car plus, il massimo della tecnica automobilistica applicata ai rallies.