Tvplay.it - Boom Osimhen, Juve avvisata: altro messaggio per Giuntoli

Leggi su Tvplay.it

è sempre nei sogni della, ma la strada per arrivare a metterlo davvero sotto contratto è tutt’che agevole. Le ultime novità complicano ulteriormente il lavoro di Cristiano.Non è un segreto che lasogni l’ingaggio di Victor. L’interesse per il centravanti nigeriano era nato ai tempi della stagione dello scudetto del Napoli, ed era rimasto anche nella successiva annata in Serie A, seppur più deludente. Nonostante i tanti cambia a livello manageriale e dirigenziale nel club bianconero,è ancora in cima ai pensierintini, anzi lo è oggi più che mai.per. (LaPresse) TvPlay.itInnanzitutto perché a guidare dietro la scrivania lantus c’è Cristiano, ovvero l’uomo che ha portato il nigeriano in Italia ai tempi del Napoli.