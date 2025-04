Ilgiorno.it - Cusano: chef speciali all’opera. La cucina, finestra sul futuro

Un libro che "celebra la gioia dire e scoprire nuove ricette". Si intitola "Io,", è una raccolta di piatti facili e creativi, pensata "per chiunque voglia esplorare il mondo culinario, senza rinunciare al gusto, alla qualità e all’abbinamento con il vino giusto". Soprattutto è il risultato di un percorso di inclusione, portato avanti dall’associazione di volontariato Il Sorriso, nata nel 2000 con lo scopo di rispondere alle necessità e ai bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, promuovendo iniziative d’integrazione sociale. Tra i laboratori, anche quello dida cui ha preso vita il ricettario speciale. "Il libro contiene 40 ricette suddivise in antipasti, primi, secondi e dolci. Tutte le ricette sono state create nel laboratorio dell’associazione e sono raccontate in modo semplice e fruibile da parte di tutti", raccontano i volontari.