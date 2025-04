Laspunta.it - Formia, al via la pulizia delle spiagge libere

Leggi su Laspunta.it

Rifiuti Zero ha dato il via a un’importante operazione dilibere per garantire un ambiente più accogliente e decoroso per cittadini e turisti. L’obiettivo è assicurare una fruizione ottimale degli spazi costieri, tutelando l’ecosistema marino e migliorando la qualità della vita nella comunità locale.Avvio dellastraordinariaL’intervento è iniziato il 1 aprile 2025 e proseguirà per dieci giorni, coinvolgendo un trattore e due operatori specializzati. Le attività prevedono la rimozione dei rifiuti accumulati, il livellamento della sabbia e il ripristinocondizioni igieniche ottimali. Questo intervento straordinario è pensato per preparare lealla stagione primaverile e ai primi flussi turistici.regolare fino all’estateA partire da Pasqua, laverrà effettuata con cadenza quindicinale, garantendo un monitoraggio costante dello stato di decoro.