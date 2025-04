Ilgiorno.it - "Dammi subito l’incasso". Fugge col malloppo. Poi lo perde per strada

Terrore all’ora di chiusura al supermercato Lidl di Codogno: martedì, poco prima delle 20.30, quando il punto vendita normalmente tira giù la saracinesca, ha fatto irruzione un ragazzo molto probabilmente straniero a volto scoperto il quale si è presentato direttamente ad una delle casse aperte estraendo un coltello e minacciando la cassiera di consegnare il ricavato della giornata. Sono stati attimi di panico per la ragazza che non ha potuto far altro che consegnare il cassetto con i soldi mentre vi erano ancora alcuni clienti in coda per pagare la spesa. Secondo quanto appreso, il rapinatore sembrava improvvisato e non certamente sicuro di sè. Un carabiniere fuori servizio che era in fila alla cassa, un maresciallo di stanza a Piacenza ma alcuni anni fa in servizio a Codogno, si è accorto di quello che stava avvenendo ed ha cercato di andargli incontro per sventare la rapina.