Laspunta.it - Passa il bilancio, Mastrangeli è salvo. Forza Italia “Hai decretato la morte del centro destra”

Leggi su Laspunta.it

. Lo avevamo detto da giorni, dopo l’accordo sancito con le liste disinistra Marini e Marzi. Incassa 20 voti sul piano delle alienazioni immobiliari tanto care a Marzi e che sono la cornice dell’accordo di programma tra ilsinistra con Fratelli D’e la Lega, che oltre a salvare il Sindaco mantengono in piedi una maggioranza che non è più quella uscita dalle urne e per le quali i cittadini hanno votato.Hanno voglia gli esponenti del, sindaco in testa, a parlare di convergenze programmatiche, di atti di responsabilità, di atto politico a favore della città. Tutte ciance. La verità è chea luglio dello scorso anno non ha più la maggioranza e che è arrivato lungo a presentare ilperché non era sicuro di avere i numeri per farselo approvare.