Medico in pensione. Ambulatorio gratis per il suo sostituto

Unva ine il Comune offre al suol’utilizzo di uno spazio gratuito. Succede a San Donato, dove l’ente locale ha deciso di agevolare in questo modo il passaggio dal dottor Daniele Mirabella al collega Edoardo Di Nisi: a fronte del pensionamento del primo, al secondo è stato messo a disposizione un locale all’interno del centro sociosanitario di via Sergnano. Qui Di Nisi ha già iniziato a ricevere gli assistiti. La disponibilità dell’, concesso senza alcun onere per l’Asst Melegnano Martesana, punta a far sì che la transizione da un dottore all’altro avvenga in modo fluido, con un impatto minimo sui pazienti. Il Comune ha deciso di concedere gratuitamente lo spazio fino alla chiusura del bando di Regione Lombardia per gli ambiti carenti, e alla definitiva assegnazione del nuovodi base che prenderà in carico i pazienti di Mirabella.