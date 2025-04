Ilrestodelcarlino.it - Cosa fare oggi a Bologna: gli eventi in programma

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 3 aprile 2025 - Non sapete come trascorrere la giornata sotto le Due Torri? Non vi preoccupate, perchéha inper voi molti appuntamenti edculturali imperdibili. Ecco la lista completa. Palazzo Pallavicini apre le porte alla mostra di ‘Diabolik’, un percorso espositivo che racconta le vicende del primo fumetto nero d'Italia. L'orario è dalle 10 alle 20, con ultimo ingresso alle 19. L'esposizione è visitabile fino al 20 luglio. Alle 18.30, in Salaborsa è previsto un appuntamento di ‘Parliamo d'Opera’: al centro c'è Un Ballo in Maschera, di cui discute Lodo Guenzi in dialogo con Luca Baccolini. Alle 20, il Cinema Perla ospita una serata evento per il 75° anniversario di ‘Viale del tramonto’ (Sunset Boulevard, 1950) di Billy Wilder. Alle 20.30, all'Arena del Sole va in scena ‘Come gli uccelli’, spettacolo sovratitolato in inglese di Wajdi Mouawad.