Linkiesta.it - Quell’Internazionale illiberale che va da Trump a Netanyahu

Leggi su Linkiesta.it

Più o meno nelle stesse ore in cui Donaldsi preparava a rivelare i dettagli dei suoi piani di guerra commerciale contro il resto del mondo, a cominciare dall’Unione europea, Benjaminfaceva rotta verso Budapest. Per il suo primo viaggio in Europa da quando, l’anno scorso, la Corte penale internazionale ha emesso un mandato d’arresto contro di lui, il primo ministro israeliano ha scelto infatti l’Ungheria di Viktor Orbán, che probabilmente annuncerà proprio durante il loro incontro, come dono di benvenuto, l’uscita del paese dalla Cpi.C’è poco da fare, i due sono fatti per piacersi, si somigliano e si pigliano alla grande.sta facendo del suo meglio, tra un bombardamento su Gaza e l’altro, per trasformare Israele in una democraziasul modello ungherese.