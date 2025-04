Gamerbrain.net - Nintendo Switch 2 non ha più segreti: Tutto quello che c’è da sapere

Leggi su Gamerbrain.net

Dopo anni di successi e mesi di attesa,ha finalmente svelato la sua nuova console:2. L’annuncio è arrivato durante il Direct del 2 aprile 2025, un evento che ha attirato milioni di spettatori e segnato l’inizio della prossima era per la storica azienda giapponese. La console promette importanti miglioramenti hardware, nuove funzionalità software e un piano ben preciso per il futuro del gaming ibrido.Quando esce laha fissato la data di lancio globale per il 5 giugno 2025. Per la prima volta, il rilascio sarà simultaneo in tutte le principali regioni, inclusa l’Italia. I consumatori potranno scegliere tra due versioni disponibili al lancio: il modello base e un bundle speciale con Mario Kart World.Prezzo e versioni disponibiliLa versione standard di2 sarà proposta al prezzo di 469,99 euro, comprensiva della console, due Joy-Con di nuova generazione e un dock ridisegnato.