Ilrestodelcarlino.it - Il flagello degli incidenti domestici

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Le nostre abitazioni se non si usa prudenza a volte rischiano di trasformarsi in trappole nelle quali è facile incappare con la conseguenza di un infortunio domestico. Cadute, tagli, avvelenamenti, ustioni da elettricità, la casistica è molto estesa. La causa più frequente di incidente nelle abitazioni è la caduta dalle scale o banalmente sul pavimento per vari motivi (55%), seguita dal taglio frequente a braccia o mani durante la preparazione dei pasti o per lavori in giardino (17%), dall’urto e schiacciamento causato da porte e fineste (14%) e dall’ustione termica o chimica (7%). Dei 4 milioni distimati in tutta Italia, inoltre, 241.000 sono imputabili a cause elettriche. Cosa si può fare per arginare il fenomeno? Diffondere in tutti i modi la cultura dell’attenzione e della prudenza.