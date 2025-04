Ilgiorno.it - Guardia di Finanza, azienda agricola nel mirino. Sei mesi per realizzare i lavori o scatterà il sequestro

ai fini della confisca del profitto di reato prima eseguito e poi sospeso per la Floricolturavivai e piante Srl di San Donato. I finanzieri di Pavia hanno fatto scattare ieri mattina la confisca di 103.253,18 euro con l’interdizione per un anno a contrarre attività con la pubblica amministrazione, ma poi il provvedimento che bloccherebbe la ditta è stato sospeso per 6per dare la possibilità alla floricoltura diprevisti. La società, infatti, aveva vinto l’appalto da 193mila euro per la riqualificazione del parco Moruzzi di Pavia. Ierano stati eseguiti tra il 2021 e il 2022, ma secondo i residenti non tutto era filato liscio. Attraverso un esposto, hanno chiesto approfondimenti sui, perché non sarebbero state tagliate le piante infestanti che erano presenti e, tra le altre cose, secondo la progettazione originaria era prevista la piantumazione di circa 12mila alberi su un’area di circa 6 ettari, in parte già oggetto di precedenti interventi.