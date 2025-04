It.insideover.com - Il Warthog non muore mai. Vecchio di quarant’anni, ora vola a combattere gli Houthi

Leggi su It.insideover.com

Il 124esimo Fighter Wing dell’U.S. Air Force ha annunciato che ha schierato più di 300 aviatori e diversi A-10 “” (ma ufficialmente noto come “Thunderbolt II”) nell’area di responsabilità del CENTCOM, il comando USA per il Medio Oriente e l’Asia Centrale. Le truppe e gli aerei, pilotati da membri del 190esimo Fighter Squadron, hanno lasciato la Gowen Field, base aerea dell’Air National Guard di Boise, in Idaho, sabato 29 marzo. Il numero esatto di A-10 non è stato reso noto e gli aerei del 124esimo Fighter Wing sono gli ultimi ad essere schierati in Medio Oriente.Gli A-10 sono stati ripetutamente inviati nell’area di responsabilità del CENTCOM in diversi periodi per rafforzare il dispositivo militare americano presente nella regione dall’ottobre 2023, quando è iniziata la guerra a Gaza, e altri ne sono arrivati nell’autunno del 2024.