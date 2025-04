Ilgiorno.it - "Un grande risultato dell’associazione"

Leggi su Ilgiorno.it

Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in consiglio regionale e brianzolo doc, è stato tra i primissimi sostenitori della Luganega, spendendosi per dare un supporto concreto ai produttori locali e stimolare la nascita e la crescita. "Bene l’ingresso della luganega di Monza tra i prodotti agroalimentari tradizionali riconosciuti in Lombardia ed entrata nell’elenco nazionale – afferma –. Questo è unproduttori luganega di Monza che ha iniziato il proprio percorso nel novembre del 2022 e sta ottenendo importanti apprezzamenti come questo, visto che la domanda di riconoscimento è stata presentata proprio dall’associazione che riunisce i produttori brianzoli". Una tappa importante, ma non di un punto di arrivo: ancora c’è molto da fare nel percorso di riconoscimento dei prodotti agroalimentari.