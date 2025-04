Ilrestodelcarlino.it - Il Mordani senza la ‘prima’. I nuovi iscritti sono solo 10. Bambini smistati in altre scuole

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Le conseguenze del calo demografico si abbattono su un’altra scuola e questa volta si tratta di una primaria storica del centro storico: il. Le iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2025/202610, non hanno raggiunto il numero minimo previsto, cioè 15, e così non verrà attivata la prima classe. Le famigliegià state avvisate e per loro si prospetta una duplice scelta, chi vuole potrà iscriversi alla elementare Pascoli, che appartiene allo stesso istituto comprensivo del, quello cioè della Novello. Chi invece aveva chiesto di iscriversi al, pur non essendo di stradario lì, potrà tornare alla scuola di partenza. Quello della mancanza di studenti era stato, finora, un fenomeno tipico di alcune zone del forese dove, dove a causa delle poche iscrizioni, in alcuni casi nonera stata messa a rischio la formazione di una classe, ma l’esistenza di un’intera scuola.