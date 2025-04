Thesocialpost.it - Von der Leyen contro Trump: “È una tempesta! Reagire con unità e determinazione”

SAMARCANDA – L’Unione europea si trova nel cuore di unacommerciale senza precedenti. A innescarla è stato l’annuncio del presidente statunitense Donald, che ha imposto un dazio del 20% sulle esportazioni europee, colpendo in particolare l’acciaio e altri settori strategici. Da Samarcanda, dove è impegnata in una visita ufficiale, la presidente della Commissione Ursula von derha risposto con fermezza: “Stiamo già ultimando il primo pacchetto dimisure e ci stiamo preparando per ulteriori misure se i negoziati dovessero fallire”.Von derha espresso “profondo rammarico” per la scelta americana, sottolineando come le ripercussioni saranno avvertite da milioni di cittadini europei, con l’aumento dei costi energetici e sanitari e con conseguenze gravi per le imprese, piccole e grandi.