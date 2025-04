Ilgiorno.it - Operazione antidroga Restart. Arrestato il capo della banda

Leggi su Ilgiorno.it

Su di lui pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e un mandato di arresto europeo emessi dal Gip del Tribunale di Sondrio, nell’ambito dell’2024" condottaPolizia delluogo. Il cerchio ora però si è chiuso, perché O.S., 31 anni, è statoa San Pedro del Pintar, in Spagna, grazie alle ricercheSquadra Mobile di Sondrio che, coordinata dalla ProcuraRepubblica di Sondrio e in stretto raccordo con la Direzione centrale per i servizi(Dcsa) e con il Servizio per la cointernazionale di Polizia (Scip), ha fornito ai colleghi spagnoli significativi elementi sulla presenza del soggetto nella penisola iberica. O.S. è considerato ildell’organizzazione che si occupava di trasportare ingenti quantità di marijuana e hashish dalla Spagna all’Italia, per poi rivenderla nel territorio lombardo e, in particolare, a Sondrio, organizzazione che l’2024" del 28 febbraio scorso ha smantellato con l’esecuzione di 10 misure cautelari (tra cui quella dello stesso O.