Ilrestodelcarlino.it - Il poliziotto eroe di Borgo Panigale. Salvò le persone dall’esplosione. Muore a 38 anni Riccardo Muci

"Io sono. Un. Cerco solo di far bene il mio lavoro". Era il 29 dicembre del 2018. L’agente, a 31, era diventato Cavaliere al Merito. Un riconoscimento datogli dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella "per il coraggio e l’altruismo con cui, senza esitazione, si è adoperato per prestare soccorso in occasione dell’incidente del 6 agosto sul raccordo autostradale di Casalecchio". Settedopo l’agenteè morto nell’entroterra di Genova, precipitando con un ultraleggero. Una tragica fine per una persona che è stata riconosciuta in tutta la città di Bologna e in tutta l’Italia. Perché in quel 6 agosto ae su tutta Bologna ci fu l’inferno. Un’autocisterna carica di gpl che percorreva la tangenziale tamponò un tir. E pochi minuti dopo esplose.