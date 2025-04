Justcalcio.com - “Questa non era una frode, non ho mai derubato la star della Premier League condannata a due anni di prigione

Notizia fresca giunta in redazione:L’ex calciatore Lucien Aubey, che ha giocato in prestito per Portsmouth nel 2008, è stato condannato a duedidopo essere stato dichiarato colpevole di.Aubey e il co-imputato Mohamed Dia sono stati studiati in Francia e alla fine condannati per aver sollecitato un investimento di £ 120.000 da un amico per aiutare a creare un’etichetta discografica.L’amico ha riferito che lae l’ex giocatoredi 40è stato successivamente accusato insieme a Dia, a cui è statauna pena detentiva sospesa di un anno.Ex prestito del Pompeo colpevole diLucien Aubey a Tolosa (Credito immagine: Getty Images)“Il tribunale di Tolosa ha sentito che Aubey e Co-accusato Mohamed Dia presumibilmente hanno detto all’uomo, noto semplicemente come Sebastien, che avrebbe guadagnato 1 milione di sterline tredopo il suo investimento”, riferisce Alan Smith per il Specchio.