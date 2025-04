Laspunta.it - Cisterna, approvata la riqualificazione di San Valentino

Consiglio comunale pacato e proficuo, quello svolto adi Latina.La seduta si è aperta con la formalizzazione dell’ingresso della consigliera Federica Felicetti nel gruppo di Fratelli d’Italia, e il ringraziamento del sindaco al segretario generale Graziella Cannizzaro per l’operato svolto per tre anni aprima di prendere servizio lo scorso 20 marzo nel Comune di Frascati, un ente classificato in una fascia più alta e quindi con accrescimento di prestigio e carriera professionale oltre che di qualità della vita essendosi avvicinata al luogo di residenza.Successivamente Mantini ha comunicato che in mattinata il Comune è stato ammesso parte civile nel procedimento penale per la morte di Satnam Singh, e inoltre che entro il prossimo 11 aprile gli alloggi in via Montellanico occupati senza titoli dovranno necessariamente essere rilasciati: “una vicenda dolorosa ma non più procrastinabile”.