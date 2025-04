Ilrestodelcarlino.it - Bus, il futuro di Seta. Braccio di ferro con Tper. Il Comune ora bussa alla Corte dei conti

"Stiamo esaminando la possibilità di andaredeiper chiedere un parere su come muoverci: è nostro dovere tutelare ile la città di Modena da qui ai prossimi anni". L’assessore ai Rapporti con le Partecipate Paolo Zanca commenta la prescrizione della magistratura contabile suriportata ieri: il trasporto pubblico e quindi, è l’alert in estrema sintesi, dovrebbe essere controllato dai soci pubblici, Comuni e Province, che tra l’altro dispongono della maggioranza delle azioni. E invece chi esercita la piena governance non è ildi Modena, ma il socio di minoranza pubblico. Una lettera che risale al 2021, ma che è ritornata nell’agenda degli addetti ai lavori dopo le dimissioni del presidente Alberto Cirelli. In pratica la magistratura contabile aveva invitato ildi Modena, sulla base del Testo unico sulle società partecipate, "ad assumere le necessarie iniziative presso gli altro soci pubblici al fine di pervenire ad un assetto coerente con la natura pubblica degli enti locali e della società partecipanti".