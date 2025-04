Gamerbrain.net - Bandai Namco porta ELDEN RING ed altri giochi su Nintendo Switch 2

Entertainment Europe ha confermato oggi l’arrivo di tre nuoviper2, arricchendo ulteriormente il catalogo della console di prossima generazione. Si tratta di produzioni molto diverse tra loro, ma accomunate da un forte legame con IP storiche: il premiatissimoin una nuova edizione completa, un platform dallo stile fantascientifico che reinterpreta PAC-MAN, e un nuovo titolo gestionale ispirato al mondo dei Tamagotchi.– Gamerbrain.netTarnished Edition: il capolavoro fantasy arriva su2Il primo annuncio è quello diTarnished Edition, una versione riveduta e ampliata del celebre action RPG di FromSoftware, vincitore di numerosi premi internazionali. Questa edizione include sia il gioco base che l’espansione Shadow of the Erdtree, oltre a nuovi contenuti esclusivi come armi, armature e opzioni di personalizzazione per Torrente, il destriero simbolo dell’avventura.